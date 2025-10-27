Dólar cai com otimismo sobre avanços comerciais dos EUA com Brasil e China

A- A+

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 27, com a expectativa de avanço nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, após o encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Malásia no domingo (26).

O movimento do dólar ante o real também acompanha a desvalorização externa da divisa americana frente a outras moedas emergentes, apoiada pelo otimismo com a reunião entre EUA e China marcada para quinta-feira (30) e alta do minério de ferro na bolsa de Dalian.

A revisão para baixo das projeções de inflação no Boletim Focus contribui também para o alívio na curva de juros bem como a perda de força dos rendimentos dos Treasuries.

O destaque do dia no câmbio é o leilão casado de swap reverso e venda de dólar à vista de até US$ 1 bilhão (9h30) para aliviar o cupom cambial em meio ao aumento pontual da demanda possivelmente já ligada a saídas sazonais de fim de ano. A semana promete ainda alguma volatilidade cambial com a disputa técnica pela taxa Ptax de outubro, na sexta-feira.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse mais cedo que o diálogo entre Lula e Trump "foi muito positivo" e se intensificará nas próximas semanas.

O presidente Lula classificou a conversa com Trump como "surpreendentemente boa" e que não altera a relação do Brasil com a China, principal parceiro comercial do País. "Não há condicionalidade para que a gente possa fazer um acordo, e nem eu aceitaria condicionalidade. Vamos fazer o acordo o mais rápido possível, mas mantendo a liberdade de relação com todos os países", declarou. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira afirmou que os EUA concordaram com um cronograma de negociações, que começam de imediato e podem ser concluídas nas próximas semanas.

Em voo para o Japão, Trump deixou em aberto a possibilidade de atender ao pedido do presidente brasileiro para rever o tarifaço cobrado do Brasil. "Tivemos uma boa reunião. Vamos ver o que acontece. Não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver. Eles gostariam de fechar um acordo. Vamos ver, agora eles estão pagando acho que 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião", disse Trump a jornalistas a bordo da aeronave presidencial, o Air Force One. Ele também afirmou que vê "boa chance" de firmar um acordo com a China e revelou intenção de visitar a China no início do próximo ano.

No boletim Focus, a projeção suavizada de IPCA 12 meses à frente caiu de 4,12% para 4,06%. As medianas de IPCA de 2025 até 2028 apontam desaceleração da inflação no País, não devem mudar a aposta de manutenção da Selic na próxima semana, embora tendem a reforçar expectativas de antecipação do início de corte da Selic para janeiro após o IPCA-15 abaixo do consenso das previsões do mercado.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas subiu 1,0 ponto em outubro frente a setembro, para 88,5 pontos, na série com ajuste sazonal. Foi a segunda alta consecutiva.



