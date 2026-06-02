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Mercado Financeiro Dólar cai e juro fica estável de olho em petróleo, EUA-Irã e tarifas Apesar do alívio da commodity, persistem incertezas sobre as negociações dos dois países

O dólar cai ante o real na manhã desta terça-feira, 2, e os juros futuros oscilam perto dos ajustes anteriores, acompanhando a fraqueza da moeda americana no exterior, queda dos retornos dos Treasuries e recuo do petróleo.

Apesar do alívio da commodity, persistem incertezas sobre as negociações EUA-Irã, novos ataques de Israel ao sul do Líbano e restrições ao tráfego no Estreito de Ormuz. No radar nesta terça, investidores monitoram a possível tarifa de 25% dos EUA sobre produtos brasileiros, o que traz certa cautela ao mercado

O relatório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), divulgado nesta terça, que recomenda, em caráter preliminar, tarifa de 25% a produtos importados do Brasil, também reconhece que houve avanço no diálogo entre os países e sinaliza interesse na continuidade das negociações até a decisão final prevista para 15 de julho, segundo a Amcham Brasil.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) classificou como histórica a decisão do governo da China de reconhecer todo o território brasileiro como livre de febre aftosa.

No cenário externo, ataques de drones israelenses no sul do Líbano mataram oito pessoas nesta terça-feira, um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito que Israel e o Hezbollah concordaram em reduzir os combates na região.

O governo do Irã ainda não concluiu a análise da proposta americana para um acordo provisório de cessar-fogo assim como não apresentou uma resposta oficial aos mediadores envolvidos nas negociações, informou nesta terça-feira a agência semioficial iraniana Mehr.

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