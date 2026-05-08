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Mercado Financeiro

Dólar cai em linha com exterior de olho em guerra e payroll

Segundo analistas, o foco de curto prazo para os mercados e para as autoridades do Fed está mais voltado para os dados de inflação, considerando temores inflacionários decorrentes da guerra no Oriente Médio

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Dólar cai em linha com exterior de olho em guerra e payrollDólar cai em linha com exterior de olho em guerra e payroll - Foto: John Guccione / Pexels

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 8, desde a abertura e acelera o ajuste após os dados do payroll dos EUA. A queda ante o real está alinhada à desvalorização externa da divisa americana diante da leve alta do petróleo, com o barril do Brent à casa de US$ 100, após a troca de ataques entre EUA e Irã no Estreito de Ormuz, que fragiliza o cessar-fogo em curso na região.

O investidor analisa agora o relatório do mercado de trabalho dos EUA, o payroll, de abril. Os EUA criaram 115 mil empregos em abril, ante previsão de 63 mil. O salário médio por hora subiu 3,57% na comparação anual de abril, ante projeção de +3,8% E a taxa de desemprego se mantém em 4,3% em abril, igual à previsão do mercado de 4,3%.

Segundo analistas, o foco de curto prazo para os mercados e para as autoridades do Fed está mais voltado para os dados de inflação, considerando temores inflacionários decorrentes da guerra no Oriente Médio.

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Na agenda local, o IGP-DI subiu 2,41% em abril, acelerando frente à alta de 1,14% em março, informou a FGV. O resultado ficou acima da mediana das projeções, de 2,39%, cuja faixa ia de 1,83% a 2,60%. Com isso, o índice acumula alta de 2,92% no ano e avanço de 0,78% em 12 meses. A alta no preço do petróleo decorrente da guerra dos Estados Unidos e Israel no Irã já contaminou a inflação como um todo no IGP-DI, com destaque para o atacado.

No exterior, o diretor do Federal Reserve Stephen Miran afirmou que defendeu corte de juros na reunião de abril e, por isso, votou contra a decisão de manter a taxa inalterada. Em entrevista à Fox Business, disse que a política monetária está "modestamente restritiva" e prejudica o mercado de trabalho.

No Oriente Médio, a Guarda Revolucionária do Irã informou que apreendeu o petroleiro Ocean Koi, de bandeira de Barbados, no Mar de Omã, acusando a embarcação de prejudicar as exportações de petróleo iranianas. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que Teerã está totalmente preparado para responder a eventuais ações militares dos EUA e acusou Washington de recorrer a uma "aventura militar imprudente" sempre que há chance de avanço diplomático.

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