MERCADO Dólar cai em linha com taxas de Treasuries Os ajustes iniciais são estreitos à medida que os investidores seguem atentos ao cenário fiscal no Brasil e nos EUA

O dólar opera em baixa no mercado brasileiro, sintonizado ao recuo dos rendimentos dos Treasuries e da moeda americana em relação às principais divisas emergentes e ligadas a commodities pares do real, como peso mexicano, peso chileno e rand sul africano.



Investidores precificam ainda a percepção de que o Federal Reserve está mais confiante para cortar as taxas de juros em setembro diante da inflação agora mais perto da meta de 2%.

Os ajustes iniciais são estreitos à medida que os investidores seguem atentos ao cenário fiscal no Brasil e nos EUA, dada a percepção de maior chance do ex-presidente americano Donald Trump vencer as eleições de novembro após sofrer tentativa de assassinato no sábado, na Pensilvânia.

Entre as commodities, o petróleo intensificou perdas e caía quase 2%, à medida que investidores digerem preocupações com a baixa demanda chinesa. Em relatório, o Commerzbank destaca que o processamento de petróleo bruto na China caiu para o menor nível em seis meses em junho, sinalizando arrefecimento da demanda.

Os American Depositary Receipts (ADRs) da Vale e da Petrobras registram queda de 0,70% e 0,59%, respectivamente, no pré-mercado de Nova York, seguindo o desempenho das commodities. O minério de ferro fechou em baixa de 0,96% em Dalian, enquanto o petróleo Brent cede 1,47% e o WTI recua 1,60%.

Para Vale, o mercado também aguarda relatório de produção e vendas do segundo trimestre de 2024, que será divulgado após o fechamento. A Genial Investimentos estima um lucro líquido de US$ 2,1 bilhões no período, alta de 8,2% ante o primeiro trimestre e de 56,4% no comparativo anual.

Os Investidores também esperam por dados de vendas no varejo dos EUA (9h30) e discurso da diretora do Fed Adriana Kugler em evento em Washington (15h45). Na agenda interna, as atenções se voltam à palestra do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, a partir das 16h, no Fórum anual de Economia e Cooperativismo de Crédito, promovido pelo Sicredi.

No noticiário corporativo, a Equatorial Participações e Investimentos IV S.A. foi confirmada como investidora estratégica na Sabesp, após cumprir as exigências previstas no prospecto da oferta pública para adquirir o bloco prioritário de 15% das ações da empresa, segundo nota da secretaria do governo do Estado de São Paulo. O período de bookbuilding da oferta da Sabesp foi encerrado ontem.

Às 9h22 desta terça-feira, 16, o dólar à vista caía 0,38%, a R$ 5,4238. O dólar para agosto recuava 0,51%, a R$ 5,4330.

