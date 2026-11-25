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ECONOMIA Dólar cai para R$ 5,81, em meio à discussão de nomes para Fazenda Ibovespa sobe 1,58% e supera os 166 mil pontos

Em dia de alívio no mercado financeiro, o dólar caiu cerca de 1,5% nesta quarta-feira (25), fechando próximo de R$ 5,82. A bolsa avançou 1,6%, aos 166,7 mil pontos.

O mercado brasileiro reagiu às expectativas de novas medidas de ajuste fiscal e às discussões para a escolha do próximo ministro da Fazenda. No exterior, as bolsas estadunidenses tiveram desempenho misto e o petróleo fechou em alta.



Principais números do dia

Dólar comercial: R$ 5,8179 (-1,53%);

Ibovespa: 166.674,67 pontos (+1,58%);

Petróleo WTI para janeiro: US$ 83,68 (+1,99%);

Petróleo Brent para janeiro: US$ 94,61 (+3,51%).

Câmbio

O dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,53%, a R$ 5,818. Durante a sessão, a moeda chegou a subir e atingiu a máxima de R$ 5,95 nos primeiros minutos de negociação, mas passou a recuar ainda pela manhã e ampliou as perdas ao longo da tarde.

A queda ocorreu apesar da valorização da moeda americana diante de divisas de países emergentes. O Banco Central contribuiu para aumentar a oferta de moeda no mercado ao vender US$ 2 bilhões em leilão de linha, operação em que vende dólares com compromisso de recompra futura. A medida ajudou a atender à demanda por moeda estrangeira no fim do ano.

O movimento também foi influenciado pelas expectativas em torno da política fiscal. Investidores acompanharam notícias sobre a possibilidade de uma nova proposta de emenda à Constituição (PEC) para conter despesas obrigatórias e em meio a discussões sobre nomes para assumir o Ministério da Fazenda.

Em entrevista coletiva para detalhar a liberação de R$ 3,43 bilhões do Orçamento, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que o governo não tem uma PEC pronta, mas disse que a equipe econômica discute medidas para garantir o cumprimento das metas fiscais.

Ibovespa em alta

O Ibovespa subiu 1,58%, aos 166.674,67 pontos, interrompendo uma sequência de quatro sessões de queda. A valorização foi favorecida pelo recuo dos juros futuros e pela melhora do humor dos investidores em relação às perspectivas fiscais.

As ações da Petrobras, com maior peso no Ibovespa, valorizaram-se. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) avançaram 2%, a R$ 41,36. As ações ordinárias (com voto em assembleia de acionistas) ganharam 0,82%, a R$ 46,69.

A fabricante de aviões Embraer liderou as perdas, com recuo de 4%, a R$ 103,20, após os Estados Unidos proporem uma tarifa de 10% sobre aeronaves brasileiras prontas.

Em Nova York, os índices fecharam sem direção única. O Dow Jones (empresas industriais) subiu 0,33%. O S&P 500 (das 500 maiores empresas) caiu 0,25%. O Nasdaq (das empresas de tecnologia) recuou 0,62%. A inflação nos Estados Unidos e as novas ameaças tarifárias mantiveram a cautela dos investidores.

Petróleo em alta

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio e aos riscos relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Referência para as negociações internacionais, o barril do tipo Brent para janeiro subiu 3,51%, a US$ 94,61. O petróleo WTI para janeiro, negociado nos Estados Unidos, avançou 1,99%, para US$ 83,68 por barril.

A valorização ocorreu diante de preocupações com a segurança do transporte marítimo no Mar Vermelho, tensões envolvendo os houthis e a Arábia Saudita e a ausência de avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã.

Os investidores também acompanharam os estoques de petróleo dos Estados Unidos, que ficaram próximos das estimativas, e aguardam a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), prevista para domingo (29).

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