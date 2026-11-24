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moedas Dólar cai para R$ 5,91 com expectativa de ajuste fiscal Bolsa recua 0,43% e encerra o pregão aos 164 mil pontos

O dólar fechou em queda nesta terça-feira (24), após notícias sobre novas medidas de controle dos gastos públicos e a sanção do pacote fiscal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A moeda americana recuou cerca de 0,3%, para R$ 5,91.

Principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa caiu aproximadamente 0,4%, aos 164 mil pontos, pressionado principalmente pelas ações de mineradoras e da Petrobras. No mercado internacional, o petróleo subiu mais de 2% diante de novas tensões no Oriente Médio.

Principais números do dia:

Dólar comercial: R$ 5,911 (-0,26%);

Ibovespa: 164.089,81 pontos (-0,43%);

Petróleo WTI (janeiro): US$ 82,05 (+2,35%);

Petróleo Brent (janeiro): US$ 91,40 (+2,27%).

Câmbio

O dólar comercial encerrou o dia em queda de 0,26%, cotado a R$ 5,911 na venda. A moeda chegou a recuar mais de 2%, mas a queda reduziu ao longo da tarde.

No início do pregão, o dólar avançou e atingiu a máxima de R$ 5,955. Depois caiu, com a divulgação de informações sobre uma possível proposta de emenda à Constituição para limitar o crescimento das despesas obrigatórias, como Previdência, saúde, educação e emendas parlamentares.

A cotação caiu até a mínima de R$ 5,801, por volta das 10h50. A moeda estadunidense havia fechado a segunda-feira (23) a R$ 5,926.

A expectativa de novas medidas fiscais contribuiu para a redução da pressão sobre o real. No exterior, o dólar também perdeu força ante uma cesta de moedas internacionais.

Ibovespa

O Ibovespa encerrou o pregão em baixa de 0,43%, aos 164.089,81 pontos. O índice chegou a subir durante a manhã e alcançou a máxima de 167.579,78 pontos, mas perdeu força no decorrer da sessão.

As ações da mineradora Vale e da Petrobras, as mais negociadas, estiveram entre os principais fatores de pressão sobre a Bolsa.

A Vale caiu 5,51%, cotada a R$ 55,19. O recuo ocorreu apesar da alta de 1% do minério de ferro negociado em Dalian, na China.

A valorização do real também reduz, na conversão para a moeda brasileira, o valor das receitas obtidas pela mineradora com exportações.

As ações preferenciais da Petrobras recuaram 1,82%, a R$ 40,55. A empresa anunciou um plano de investimentos de US$ 122 bilhões e dividendos extraordinários de R$ 15,6 bilhões.

Petróleo

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, com os riscos à navegação no Golfo Pérsico e as tensões no Oriente Médio mantendo a pressão sobre os preços da commodity.

Referência nas negociações internacionais, o petróleo tipo Brent para janeiro, teve alta de 2,27% e fechou a US$ 91,40 por barril.

O barril do petróleo WTI para janeiro, referências nos Estados Unidos, subiu 2,35% e encerrou a US$ 82,05.

A Agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) informou ter recebido um relato de incidente com três embarcações no Estreito de Ormuz, região estratégica para o transporte global de petróleo.

Também houve relatos de ataques e ameaças envolvendo instalações na Arábia Saudita. As tensões aumentaram após os rebeldes houthis do Iêmen ameaçarem atingir estruturas financeiras e portuárias sauditas.

O cenário mantém os investidores atentos aos riscos de interrupção no transporte de petróleo e aos possíveis impactos sobre a oferta mundial.

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