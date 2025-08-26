A- A+

MERCADO CAMBIAL Dólar cai por demissão de Cook, mas recuo de commodities limita recuperação do real Na renda fixa, os juros futuros sobem, após o IPCA-15 mostrar deflação menor do que a esperada em agosto, mas o recuo do dólar ante o real é contraponto

O dólar opera em baixa no mercado doméstico na manhã desta terça-feira, 26, alinhado à tendência de desvalorização internacional em meio a desconfianças sobre a independência do Federal Reserve após o presidente dos EUA, Donald Trump, demitir a diretora da instituição Lisa Cook. Ela recrutou o advogado Abbe Lowell para representá-la em uma provável batalha judicial. No entanto, a queda do petróleo e do minério de ferro limitam a recuperação do real.

Na renda fixa, por sua vez, os juros futuros sobem, após o IPCA-15 mostrar deflação menor do que a esperada em agosto, mas o recuo do dólar ante o real é contraponto.

Em agosto, o IPCA-15 caiu 0,14%, após subir 0,33% em julho, informou o IBGE. O resultado ficou acima da expectativa do mercado, de queda de 0,21%. O índice acumulou alta de 3,26% no ano e 4,95% em 12 meses, enquanto as projeções iam de avanço de 4,80% a 5,41%, com mediana de 4,88%.

No setor externo, o Brasil teve déficit de US$ 7,067 bilhões na conta corrente em julho, após um saldo negativo de US$ 5,131 bilhões em junho, informou o BC. Foi o maior déficit para meses de julho desde 2019 (-US$ 11,513 bilhões) e também maior que todas as estimativas da pesquisa Projeções Broadcast entre US$ 6,80 bilhões a US$ 4,30 bilhões, com mediana de -US$ 5,70 bilhões.

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 8,324 bilhões em julho, superando todas as estimativas do mercado, cuja mediana era de US$ 5,250 bilhões, segundo o Banco Central. No acumulado de 2025, o IDP já soma US$ 42,098 bilhões e, em 12 meses, alcança US$ 68,169 bilhões, equivalente a 3,17% do PIB.

O IPC-S teve decréscimos em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de agosto, saindo de alta de 0,09% para queda de 0,13%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de agosto.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,1 ponto em agosto ante julho, para 91,6 pontos, informou a FGV. Com o resultado, a média móvel trimestral do índice recuou 0,6 ponto.

Na política, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu para que a Polícia Federal reforce o efetivo policial no entorno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.



