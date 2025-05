A- A+

Economia Dólar cede ante real e juro curto sobe pós Copom e com Treasuries A valorização do petróleo e fraqueza da moeda estadunidense frente a alguns pares emergentes, como peso mexicano, lira turca e rand sul-africano podem estar influenciando também os ajustes

Após a elevação da Selic para 14,75% ao ano pelo Copom, os juros futuros curtos sobem de olho na alta dos retornos dos Treasuries e em reação ao comunicado do Copom, que contribuía também para a queda das taxas médias e longas.

No câmbio, é possível ter entrada de capital estrangeiro pós Copom e Fed, depois de o banco central dos Estados Unidos ter mantido as taxas de juros intactas na quarta-feira (7). A valorização do petróleo e fraqueza da moeda americana frente a alguns pares emergentes, como peso mexicano, lira turca e rand sul-africano podem estar influenciando também os ajustes.

Investidores aguardam a entrevista do presidente dos EUA, Donald Trump, às 11h desta quinta-feira (8) para anunciar o primeiro acordo comercial com o Reino Unido.

Nos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego caíram 13 mil na semana, a 228 mil. A previsão era 228,5 mil.



O custo unitário da mão de obra nos EUA subiu 5,7% no primeiro trimestre, mais do que o esperado (4,8%).

O Banco da Inglaterra cortou a taxa básica de juros em 0,25 p.p , para 4,25%, após mantê-la em 4,5% em março.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o acordo comercial com o Reino Unido é abrangente e fortalecerá os laços bilaterais. Sobre a decisão do Fed de manter os juros, chamou o presidente Jerome Powell de "tolo" e dizendo que está "muito atrasado".

A ConocoPhillips registrou lucro líquido de US$ 2,8 bilhões no 1º trimestre de 2025, acima dos US$ 2,6 bilhões do mesmo período de 2024. O lucro por ação ajustado foi de US$ 2,09, superando a estimativa dos analistas, de US$ 2,05.

O IGP-DI subiu 0,30% em abril, revertendo a queda de 0,50% em março, segundo a FGV. O resultado veio abaixo da mediana esperada (0,35%). Em 2025, o índice avançou 0,90% e, em 12 meses, 8,11%.

O novo presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, suspendeu temporariamente os novos descontos de empréstimo consignado para todos os beneficiários. O desbloqueio poderá ser feito pelos segurados por meio dos serviços do INSS.



