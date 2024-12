Dólar e juros passam a cair após Lira prometer votar pacote hoje

A- A+

O dólar à vista perdeu fôlego nos últimos minutos e inverteu a tendência de alta desta terça-feira, 17, depois de ter registrado seu maior valor nominal mais cedo, aos R$ 6,20 no mercado à vista.



A divisa norte-americana já vinha se distanciando das máximas do dia, mas virou para o negativo bruscamente após declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que a Casa irá votar hoje a reforma Tributária e o PLP 210, projeto de lei do pacote fiscal.

Os juros futuros inverteram a alta e passaram a cair na ponta longa, enquanto os vencimentos curtos conservam o sinal de alta.

O Ibovespa voltou a acelerar a alta, reconquistando os 125 mil pontos.

Às 15h05, o dólar à vista era cotado a R$ 6,0721, em baixa de 0,35%. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2029 tinha taxa de 14,93%, ante 15,11% do ajuste de ontem.

Veja também

BRASIL Julgamento de R$ 22 bi sobre tributação de lucros no exterior será retomado em fevereiro