Dólar fica de lado ante real com risco geopolítico e petróleo em alta
Ainda assim, a expectativa é de algum efeito positivo do aumento do preço do petróleo no setor exportador brasileiro
O dólar segue rodando perto da estabilidade ante o real nesta segunda-feira, 20, cotado a R$ 4,9838 (variação positiva de 0,01%). O mercado de câmbio foca nos desdobramentos do conflito no Oriente Médio.
Após avanço das conversas entre EUA e Irã na semana passada, com reabertura do canal de Ormuz, levando à redução dos preços do petróleo, as tensões voltaram a se elevar no final de semana com novo fechamento do canal e nova disparada da commodity.
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O tema domina as atenções em uma semana com a agenda de dados mais limitada, afirma a equipe de economistas do Departamento de Pesquisa Econômica do Banco Daycoval em relatório.
Ainda assim, a expectativa é de algum efeito positivo do aumento do preço do petróleo no setor exportador brasileiro.