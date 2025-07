A- A+

Moedas Dólar fica de lado após ata do Fed e novas tarifas de Trump Documento reforçou a divisão entre os dirigentes do Fed sobre cortes de juros ainda em 2025

O dólar operou perto da estabilidade durante toda a sessão desta quarta-feira, 9, em meio à expectativa por novos acordos comerciais e a divulgação de mais cartas a países parceiros pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

A divulgação pelo Federal Reserve (Fed) da ata de sua última reunião de política monetária, realizada em junho, não alterou o ritmo de negociações no mercado cambial.

O documento reforçou a divisão entre os dirigentes do Fed sobre cortes de juros ainda em 2025, diante da pressão inflacionária causada pelas tarifas, que pode ser "temporária ou modesta".



O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em queda marginal de 0,04%, a 97,555 pontos.

Por volta das 16h50 (de Brasília), o dólar americano cedia a 146,30 ienes, enquanto o euro recuava a US$ 1,1724 e a libra subia levemente a US$ 1,3596.



Para o BBH, "as políticas comerciais protecionistas dos EUA continuarão pesando sobre o dólar".

A instituição aponta que tarifas mais altas aumentam o risco de estagflação, o que também é negativo para o dólar. "Este novo episódio de ruído tarifário deve marcar o próximo movimento de baixa do dólar, assim como vimos durante o Dia da Libertação", em 2 de abril, conclui.



Cedric Chehab, economista-chefe da BMI, diz que o adiamento do prazo tarifário por Trump prolonga a incerteza no câmbio e tende a manter o dólar pressionado no curto prazo. "Esperamos o índice DXY negociado na faixa de 95 a 100 pontos", afirmou.



Na Europa, autoridades do Banco Central Europeu (BCE) já indicam que podem intensificar alertas sobre os impactos da valorização do euro, caso a moeda única se aprecie ainda mais, segundo a estrategista de câmbio do Rabobank, Jane Foley.

A instituição projeta que o euro suba para US$ 1,20 em 12 meses, mas prevê uma possível correção das recentes altas nos próximos um a três meses.



Para Trump, porém, parte da culpa da fraqueza do dólar é do Brics. "Se perdemos o valor do dólar, é como se tivéssemos perdido uma guerra", afirmou o presidente dos EUA nesta terça-feira (8).

Veja também