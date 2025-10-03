A- A+

Mercado Dólar hoje: mercado deve reagir a 'apagão' em estatísticas do emprego por causa do shutdown Governo dos EUA não vai divulgar relatório de emprego, dificultando análise do mercado de trabalho. 'Voar às cegas em meio a uma neblina densa é uma proposta perigosa', diz economista

O relatório mensal de emprego dos EUA que seria divulgado nesta sexta-feira não será liberado devido ao shutdown que afeta a máquina pública americana. Os números costumam ser acompanhados com lupa por investidores e economistas e mexem com o desempenho do dólar e das Bolsas. Os dados são ainda mais relevantes num momento em que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) avalia a possibilidade de novos cortes na taxa de juros devido à resiliência do mercado de trabalho.

O Congresso e o presidente Donald Trump não conseguiram chegar a um acordo para estender o financiamento do governo federal antes do prazo final. Com isso, as departamentos e agências federais tiveram que interromper suas atividades, incluindo o Departamento do Trabalho, responsável pelas estatísticas de emprego.

A paralisação da máquina pública pode atrasar outros dados, incluindo números-chave da inflação que têm previsão de divulgação em meados de outubro. Relatórios de outros órgãos, como o Census Bureau e o Bureau of Economic Analysis — que fazem parte do Departamento de Comércio — também podem ser afetados.

Sem dados confiáveis, aumenta a probabilidade de que o Fed tome uma decisão inadequada sobre os juros, o que pode levar que tanto o desemprego quanto a inflação piorem.



— Voar às cegas em meio a uma neblina densa é uma proposta perigosa — disse Gregory Daco, economista-chefe da consultoria EY-Parthenon ao New York Times.

Enquanto o shutdown permanecer, os investidores estão se guinado pelos dados privados. Os dados da ADP Research sobre o emprego no setor privado foram a divulgação de maior destaque sobre o mercado de trabalho nesta semana.

Embora os economistas geralmente sejam rápidos em questionar os dados da ADP — já que nem sempre coincidem com os números do governo —, a contagem mais recente foi ainda mais difícil de interpretar devido a um ajuste estatístico que confundiu os resultados.

A ADP informou que a folha de pagamento nas empresas americanas encolheu em 32.000 vagas em setembro, após uma queda revisada de 3.000 no mês anterior. Embora isso possa exagerar a fragilidade do mercado de trabalho, a própria ADP disse que os dados não alteram a tendência recente de contratação, e que a criação de empregos continua perdendo força na maioria dos setores.

