CÂMBIO Dólar hoje: moeda americana cai ao menor patamar em 3 anos no mercado internacional Novas ameaças de Trump e frustração com trégua comercial dos EUA com a China derrubam cotações

As declarações do presidente americano Donald Trump, de que vai elevar unilateralmente as tarifas contra os principais parceiros comerciais dos EUA nas próximas duas semanas e uma certa frustração com a trégua comercial anunciada por Washington com a China fizeram o dólar renovar suas cotações mínimas deste ano.

Frente a uma cesta de moedas internacionais, a divisa americana recuava 0,8% na manhã desta quinta-feira (12), em patamar abaixo do alcançado em abril deste ano, quando Trump anunciou o suposto "dia da libertação", exibindo uma placa em que apontava as tarifas comerciais que aplicaria a todos os países do mundo. O patamar do dólar chegou assim a seu menor nível desde março de 2022.

Os investidores também acompanham com apreensão a escalada das tensões entre EUA, Israel e Irã, após o governo Trump ter autorizado a retirada de diplomatas de alguns países do Oriente Médio.

Após ter propagado que elevaria taxas contra praticamente todos seus parceiros comerciais no início de abril, Trump recuou e anunciou uma pausa de 90 dias no que chamou de "tarifas recíprocas". Este prazo se encerra em 9 de julho. Mas, nesta quarta-feira à noite, Trump disse que poderia voltar a subir as tarifas antes desta data limite.

No Brasil, a moeda americana tem recuado nos últimos dias e, na quarta-feira, caiu 0,57%, com a cotação do dólar comercial encerrando o dia em R$ 5,53.

