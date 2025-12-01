A- A+

MERCADO Dólar no fim de 2025 continua em R$ 5,40, aponta Focus As projeções para a moeda americana no fim de 2027 e 2028 também permaneceram estáveis, em R$ 5,50

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,40. Um mês antes, era de R$ 5,41. A estimativa intermediária para o fim de 2026 seguiu em R$ 5,50, pela 7ª semana consecutiva.

As projeções para a moeda americana no fim de 2027 e 2028 também permaneceram estáveis, em R$ 5,50, pela 5ª semana seguida.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

