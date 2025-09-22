Seg, 22 de Setembro

MERCADO CAMBIAL

Dólar no fim de 2025 segue em R$ 5,50, calcula Focus

Já a estimativa intermediária para o fim de 2026 seguiu em R$ 5,60

Dólar no fim de 2025 segue em R$ 5,50, calcula Focus - Foto: Canva/Reprodução

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 continuou em R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,59. Já a estimativa intermediária para o fim de 2026 seguiu em R$ 5,60. Um mês antes, era de R$ 5,64.

A projeção para a moeda americana no fim de 2027 se manteve em R$ 5,60. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,63. A estimativa para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,54. Um mês antes, era de R$ 5,60.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

