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MERCADO CAMBIAL Dólar no fim de 2026 continua em R$ 5,20, projeta Focus A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,27 para R$ 5,28

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,20. Um mês antes, era de R$ 5,16. Considerando apenas as 43 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária subiu de R$ 5,20 para R$ 5,23.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,27 para R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,25.

A projeção para o fim de 2028 aumentou de R$ 5,30 para R$ 5,35. Há um mês, era R$ 5,30. A estimativa para 2029 permaneceu em R$ 5,40 pela segunda semana consecutiva. Há um mês, era de R$ 5,40

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

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