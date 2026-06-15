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CÂMBIO Dólar no fim de 2026 passa de R$ 5,15 para R$ 5,20, projeta Focus Para 2027, a mediana para a cotação da moeda americana aumentou de R$ 5,20 para R$ 5,25

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 subiu de R$ 5,15 para R$ 5,20, mesmo nível em que estavam há um mês. Considerando apenas as 79 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária permaneceu em R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 aumentou de R$ 5,20 para R$ 5,25. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,27.

A projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30 pela terceira semana seguida. Há um mês, era R$ 5,34. Já a estimativa para 2029 aumentou de R$ 5,35 para R$ 5,40, mesmo nível em que estava há um mês.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

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