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Mercado Financeiro Dólar no fim de 2026 passa de R$ 5,30 para R$ 5,25, aponta Focus Na última sexta-feira, 24, a moeda fechou cotada em R$ 4,9982

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 caiu pela terceira semana seguida, de R$ 5,30 para R$ 5,25, em meio à valorização da moeda brasileira frente à divisa americana. Os dados foram divulgados nesta segunda (27). Na última sexta-feira, 24, o dólar fechou cotado a R$ 4,9982.

Um mês antes, a mediana para o dólar no fim de 2026 era de R$ 5,40. Considerando apenas as 94 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária passou de R$ 5,25 para R$ 5,24.

A mediana para o dólar no fim de 2027 se estabilizou em R$ 5,35, após duas semanas de queda. Um mês antes, era de R$ 5,45. A estimativa intermediária para o fim de 2028 se manteve em R$ 5,40, enquanto a projeção para 2029 passou de R$ 5,45 para R$ 5,41.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.



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