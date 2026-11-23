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Mercado Financeiro Dólar no fim de 2026 passa de R$ 5,40 para R$ 5,55, projeta Focus Mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 passou de R$ 5,45 para R$ 5,50

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 aumentou de R$ 5,40 para R$ 5,55 no boletim divulgado nesta segunda-feira, 23. Há um mês, era de 5,05%. Considerando apenas as 82 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária subiu de R$ 5,50 para R$ 5,65.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 passou de R$ 5,45 para R$ 5,50. Há quatro semanas, era de R$ 5,15.

A projeção para o fim de 2028 subiu de R$ 5,48 para R$ 5,50. Há um mês, era de R$ 5,20. A estimativa para 2029 aumentou de R$ 5,50 para R$ 5,55. Há um mês, era de R$ 5,28.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

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