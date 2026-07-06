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Mercado Financeiro Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20, aponta Focus Mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 seguiu em R$ 5,28

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,20 pela terceira semana seguida. Um mês antes, era de R$ 5,15. Considerando apenas as 26 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária oscilou de R$ 5,23 para R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 seguiu em R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,20.

A projeção para o fim de 2028 continuou em R$ 5,35. Há um mês, era R$ 5,30. Já a estimativa para 2029 permaneceu em R$ 5,40. Há um mês, era de R$ 5,35.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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