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Mercado Financeiro Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20 pela oitava semana seguida, aponta Focus Projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30 pela terceira semana consecutiva

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,20 pela oitava semana seguida. Para 2027, a mediana para a cotação da moeda americana continuou R$ 5,28, mesmo nível em que estava há um mês, embora tenha oscilado no período.

A projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30 pela terceira semana consecutiva. Há um mês, era R$ 5,34.

A estimativa para 2029 diminuiu de R$ 5,39 para R$ 5,37. Há um mês, era de R$ 5,40.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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