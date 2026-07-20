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Mercado Financeiro Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20 pela quinta semana seguida, projeta Focus Mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 permaneceu em R$ 5,28

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,20 pela quinta semana seguida. Considerando apenas as 32 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária também seguiu em R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 permaneceu em R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,27.

A projeção para o fim de 2028 oscilou de R$ 5,34 para R$ 5,30. Há um mês, era R$ 5,30. Já a estimativa para 2029 seguiu em R$ 5,40 pela quinta semana seguida.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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