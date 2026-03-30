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Focus

Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,40, projeta Focus

Mediana para o fim de 2028 continuou em R$ 5,50 pela sétima semana consecutiva

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Dólar Dólar  - Foto: John Guccione / Pexels

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,40 pela segunda semana seguida. Um mês antes, era de R$ 5,42. A estimativa intermediária para o fim de 2027 se manteve em R$ 5,45, também pela segunda leitura seguida. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,50.

A mediana para o fim de 2028 continuou em R$ 5,50 pela sétima semana consecutiva. A projeção para o fim de 2029 também se manteve em R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,50.

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A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.
 

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