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Relatório Focus

Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,40, projeta Focus

Para o fim de 2028, a mediana seguiu em R$ 5,50 pela oitava semana seguida

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DólarDólar - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,40 pela terceira semana consecutiva. Há um mês, era de R$ 5,41. A projeção para a moeda no fim de 2027 permaneceu em R$ 5,45 pela segunda semana seguida. Há um mês, era de R$ 5,50.

Para o fim de 2028, a mediana seguiu em R$ 5,50 pela oitava semana seguida. Para 2029, também permaneceu em R$ 5,50, mas pela segunda leitura consecutiva. Há um mês estava no mesmo nível, mas oscilou durante o período.

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A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.
 

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