MERCADO CAMBIAL Dólar ofusca fim de tarifaço e DI sobe O fiscal segue no radar após Alcolumbre anunciar votação, na terça (18), do projeto que regulamenta a aposentadoria especial de agentes de saúde

O dólar em alta ante o real e maioria das divisas diante da cautela com indicadores divergentes dos Estados Unidos ofusca a boa notícia de zeragem do tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, à importação de vários produtos brasileiros e com rendimentos dos Treasuries em queda.

O quadro fiscal também está no radar, com a notícia de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que o plenário da Casa vai apreciar na próxima terça-feira um projeto de lei que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, uma "pauta-bomba" bilionária.

O texto que foi chancelado na Câmara é uma Proposta de Emenda à Constituição que, segundo o relator, deputado Antonio Brito (PSD-BA), custaria, até 2030, R$ 5,5 bilhões.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,630%, de 13,631% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 subia a 12,900%, de 12,882%, e o para janeiro 2031 subia para 13,245%, de 13,229% no ajuste anterior.



