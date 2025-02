Dólar opera em alta com confirmação de tarifas de Trump e dados dos EUA

A- A+

O dólar registrou forte valorização nesta quinta-feira, 27, em relação a outras moedas fortes.

O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmando que as tarifas de 25% contra Canadá e México, além de uma tarifa adicional de 10% sobre a China, serão impostas na próxima semana, impulsionou a moeda americana, que viu alta frente ao euro, ao peso mexicano e ao dólar canadense.

Antes disso, o PIB americano e o índice de gastos com consumo (PCE) do quarto trimestre já haviam dado fôlego à moeda.



O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,78%, a 107,244 pontos, com a moeda americana avançando a 149,76 ienes.

O euro, por sua vez, caía a US$ 1,0405, e a libra operava em queda a US$ 1,2611.

O dólar americano avançou a 20,5035 pesos mexicanos e subiu a 1,4447 dólares canadenses.



O republicano também afirmou que espera fechar um acordo comercial com o Reino Unido em breve.



Para a Capital Economics, as expectativas de aumento nas tarifas de importação dos EUA, especialmente sobre os produtos chineses, "apontam para um dólar mais forte".

Além disso, a expectativa de que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas ao longo do ano, devido às políticas de Trump, que poderiam ser estagflacionárias, deve beneficiar o dólar.



O LMAX Group observa que o dólar se valoriza à medida que "a tensão comercial envolvendo Trump continua a gerar interesse", embora acredite que isso seja mais uma tática de negociação.



No contexto das tarifas, o euro não conseguiu se beneficiar da cautela emitida pela ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE).

Divulgado hoje, o documento apontou que os riscos de baixa para o crescimento econômico da zona do euro ainda não são suficientemente graves para justificar cortes de juros acelerados, sendo necessária cautela devido à elevada incerteza.



Nos EUA, Beth Hammack, presidente do Fed de Cleveland, afirmou que a política monetária atual não está "significativamente restritiva" e que uma abordagem paciente oferece mais tempo para monitorar dados.

Já o presidente do Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, destacou que os índices sugerem que o BC americano está próximo de atingir seu duplo mandato.

Patrick Harker, presidente do Fed de Filadélfia, reforçou que a política monetária dos EUA segue "restritiva o suficiente para continuar colocando pressão descendente sobre a inflação no longo prazo".

