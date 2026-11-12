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Mercado Financeiro Dólar opera em alta mderada com exterior e cautela com fiscal doméstico Às 11h23, a moeda à vista era cotado a R$ 5,6019, em alta de 0,72%

Depois de um modesto alívio ontem, o dólar recupera forças e opera em alta moderada na manhã desta quinta-feira, 12. A divisa norte-americana atingiu cotações máximas na faixa dos R$ 5,62 no mercado à vista e de R$ 5,64 no futuro, devolvendo com folga as baixas da véspera e voltando a registrar os maiores valores em 15 meses.

De acordo com Jefferson Rugik, diretor da Correparti, a alta do dólar responde a dois fatores nesta manhã: o seu fortalecimento praticamente generalizado ante moedas emergentes e uma frustração com o pacote de medidas fiscais proposto ontem pelo governo. "O dólar opera em alta acompanhando a valorização da divisa americana frente a algumas moedas ligadas a commodities e respondendo com um movimento de proteção em função da cautela com o nosso fiscal. O pacote, conforme analistas, está longe de ser suficiente", afirma.

Para João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos, o mercado hoje avalia com um pouco mais de cautela as medidas propostas pelo governo hoje, sabendo que é necessário ver se as sinalizações serão de fato convertidas em ações concretas. "Mas dólar hoje não responde exclusivamente ao cenário doméstico. O dólar sobe ente as moedas emergentes, o que inclui o real, ainda muito em função da inflação acima do esperado nos EUA e perspectiva de juros elevados por mais tempo por lá", afirma.

Às 11h23, o dólar à vista era cotado a R$ 5,6019, em alta de 0,72%. No mercado futuro, o dólar para liquidação em dezembro avançava 0,34%, para R$ 5,6215.

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