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Mercado Financeiro Dólar opera perto da estabilidade ante o real, com cautela externa e juros no radar Relatório mostrou corte líquido de 23 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos em julho, ante expectativa de criação de 80 mil postos, e reduziu as apostas de alta de juros pelo Federal Reserve

O dólar opera perto da estabilidade ante o real nesta segunda-feira, 10, pela manhã, em uma sessão marcada pela cautela nos mercados internacionais diante das incertezas geopolíticas. A moeda norte-americana acompanha a alta ante divisas de economias desenvolvidas e emergentes, enquanto os investidores monitoram o avanço dos preços do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, sobe nesta manhã, após ter recuado na semana passada na esteira do payroll mais fraco do que o esperado. O relatório mostrou corte líquido de 23 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos em julho, ante expectativa de criação de 80 mil postos, e reduziu as apostas de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro. Agora, os investidores aguardam novos dados de inflação para calibrar as expectativas sobre a política monetária americana, com o CPI de julho previsto para quarta-feira (12).

No mercado de petróleo, o Brent opera no nível de US$ 85 por barril, com alta superior a 2%, em meio às incertezas sobre uma eventual reabertura do Estreito de Ormuz. A falta de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã e as exigências de Teerã para a retomada da passagem de navios mantêm o mercado atento aos riscos para o abastecimento da commodity.

No Brasil, a agenda econômica ganha peso a partir de amanhã. Nesta terça-feira (11), o mercado acompanhará a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a Selic para 14% ao ano, e do IPCA de julho.

O Boletim Focus divulgado hoje mostrou manutenção da projeção de dólar em R$ 5,20 no fim de 2026 e da Selic em 13,75% ao ano. A estimativa para o IPCA deste ano caiu de 5,03% para 5,02%, enquanto a projeção para o crescimento do PIB recuou de 1,99% para 1,98%. Para 2027, a previsão de inflação permaneceu em 4,22%, e a de crescimento econômico caiu de 1,57% para 1,52%.

Além da política monetária, a corrida eleitoral e as incertezas fiscais permanecem no radar dos investidores. Pesquisas divulgadas nesta segunda-feira mostram uma disputa presidencial mais apertada, enquanto a campanha começa a ganhar corpo com os primeiros debates estaduais.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou em queda de 0,46%, a R$ 5,0836, após tocar a mínima de R$ 5,0745.

Às 10h25 desta segunda-feira (10), o dólar à vista subia 0,18%, a R$ 5,0927, após tocar a máxima intradiária de R$ 5,0953 e atingir mínima a R$ 5,0838.

O contrato futuro para setembro operava em alta de 0,17%, a R$ 5,1195, depois de alcançar a máxima de R$ 5,1225 e mínima de R$ 5,1110 na sessão de hoje.

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