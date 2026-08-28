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Mercado Financeiro Dólar oscila perto da estabilidade e juros futuros caem à espera de Warsh Brent permanece próximo de US$ 90 por barril

O dólar abriu esta sexta-feira, 28, perto da estabilidade ante o real, com viés de alta, acompanhando o DXY e a moeda americana ante emergentes, enquanto o petróleo recua, mas o Brent permanece próximo de US$ 90 por barril. Os juros futuros recuam perto dos ajustes anteriores, enquanto os Treasuries sobem, sobretudo na ponta longa.

A guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã completa seis meses nesta sexta-feira (28), bem além das poucas semanas inicialmente previstas pelo presidente americano, Donald Trump, que agora afirma não ter pressa para encerrar o conflito e sinaliza uma mudança de estratégia, com maior foco em pressão econômica sobre Teerã.

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