A- A+

MERCADO CAMBIAL Dólar oscila próximo dos R$ 5,41, mas cautela limita movimento A divisa acompanha o movimento externo, em ambiente de menor aversão ao risco após o payroll mais fraco nos EUA reforçar apostas de corte de juros pelo FED

O dólar oscila perto da estabilidade nesta segunda-feira, 8, chegando a atingir os R$ 5,41 no mercado à vista na máxima do dia (+0,06%, a R$ 5,4157), mas sem muito fôlego. A divisa acompanha o movimento externo, em ambiente de menor aversão ao risco após o payroll mais fraco nos EUA reforçar apostas de corte de juros pelo Federal Reserve (FED).

Segundo Gustavo Cruz, estrategista chefe da RB Investimentos, fatores adicionais ajudam a sustentar o real. "Acabou de sair uma pesquisa da Atlas Intel mostrando o governador Tarcísio na frente do presidente Lula. Isso pode incentivar um movimento mais intenso de valorização da Bolsa, queda de juros e apreciação do real", afirmou.

Contudo, ele destaca que "é um início de semana mais tranquilo", lembrando que "o payroll praticamente garantiu que teremos corte de juros nos EUA nas próximas semanas, o que desvaloriza o dólar por si só".



Veja também