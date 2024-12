A- A+

MERCADO Dólar, pacote fiscal, decisão do Fed e novo leilão do Tesouro: veja o que está no radar do mercado Devem ser votadas nesta quarta-feira duas propostas de corte de gastos: a que trata da mudança na regra do salário mínimo e a que altera o abono salarial. BC americano deve elevar juros