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Mercado Financeiro Dólar patina com escalada das tensões entre EUA e Irã e expectativa pelo Fed Aversão ao risco ganhou força após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) informar que três petroleiros foram atingidos e interceptados no Estreito de Ormuz

O dólar à vista oscila próximo da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 29, na faixa de R$ 5,12, com investidores monitorando a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), prevista para esta tarde. A moeda chegou a abrir em leve alta, passou a cair nos primeiros negócios e voltou a operar perto da estabilidade.

A aversão ao risco ganhou força após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) informar que três petroleiros foram atingidos e interceptados no Estreito de Ormuz. O episódio impulsiona os preços do petróleo, com o Brent avançando quase 7%, e mantém investidores atentos aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Apesar da alta do petróleo e do avanço do dólar frente à maioria das moedas de países emergentes, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas fortes, opera próximo da estabilidade.

A expectativa predominante é de que o Fed mantenha nesta quarta-feira a taxa de juros entre 3,50% e 3,75% ao ano. O mercado, no entanto, acompanhará o comunicado e a entrevista do presidente da instituição, Kevin Warsh, em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos.

No Brasil, investidores seguem repercutindo o IPCA-15 de julho, que reforçou as apostas de corte de 0,25 ponto porcentual da Selic na próxima reunião do Copom.

Na terça-feira, 28, o dólar à vista fechou em alta de 0,20%, cotado a R$ 5,1223, depois de oscilar entre a mínima de R$ 5,1097 e a máxima de R$ 5,1301.

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