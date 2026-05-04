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Mercado Financeiro Dólar perde força com petróleo forte amenizando efeito inicial de alta por exterior Juros futuros também aliviaram alta na esteira da moeda em meio ao leve avanço dos rendimentos dos Treasuries com a continuidade do fluxo travado de navegação no Estreito de Ormuz

O dólar chegou a cair e passou a rodar perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 4, diante da valorização do petróleo acima de US$ 110 o barril do Brent, que melhora os termos de troca dos exportadores, mas tenta subir em meio à alta externa da divisa americana.

Os juros futuros também aliviaram alta na esteira do dólar em meio ao leve avanço dos rendimentos dos Treasuries com a continuidade do fluxo travado de navegação no Estreito de Ormuz e incertezas sobre as negociações de paz entre Irã e EUA. A curva de juros reflete ainda o aumento nas projeções de inflação no Focus em meio à espera da ata da reunião do Copom da semana passada que cortou a Selic em 25 pb, a 14,50% ao ano e será divulgada amanhã.

No Focus, a mediana do IPCA 2026 subiu pela 8ª semana seguida, de 4,86% para 4,89%, e para 4,91% nas estimativas mais recentes, ampliando o desvio em relação ao teto da meta (4,50%), pressionada pelo petróleo e riscos do Oriente Médio. Para 2027, ficou estável em 4%, após sequência de altas, ainda acima do esperado pelo BC.

No Oriente Médio, o porta-voz do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que Teerã negocia com Omã um protocolo para garantir a passagem segura de navios no Estreito de Ormuz. Ele também disse que os EUA precisam reduzir exigências, destacando que as negociações para encerrar a guerra estão travadas, enquanto o Irã mantém como prioridade o fim do conflito.

O Comando Central americano negou ataque iraniano e afirmou que nenhum navio americano foi atingido, após a mídia estatal iraniana alegar o contrário no Estreito de Ormuz.

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira que os europeus não pretendem se envolver em operações dos EUA no Estreito de Ormuz sem clareza sobre seus objetivos.



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