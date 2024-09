Dólar reduz ritmo, mas sustenta baixa ante o real com influência externa

A- A+

O dólar reduziu o ritmo de queda, mas segue operando em baixa na manhã desta quinta-feira, 26, em uma tendência atribuída essencialmente ao cenário internacional. A quinta-feira é de agenda relevante no Brasil e no exterior, com divulgação de indicadores econômicos nos Estados Unidos e o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) no País.

A moeda norte-americana chegou a cair mais de 1% logo após a abertura, mas perdeu ritmo com a deterioração de ativos internacionais, como os retornos dos Treasuries. Nesse mercado, pesaram os números mais fortes que o esperado nas encomendas de bens duráveis nos EUA.

Para o estrategista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho, a queda do dólar é determinada, no entanto, pelas informações de que a China considera injetar recursos nos seus maiores bancos estatais para elevar a capacidade de empréstimo, por meio da emissão de títulos soberanos especiais.

"No RTI, as ressalvas do aumento do hiato do PIB, mercado de trabalho apertado e da elevação da taxa real de juros neutra para 4,75% já estavam precificadas e sinalizadas na ata e comunicado do Copom, sem surpresas", afirma.

Às 10h54, o dólar à vista era cotado a R$ 5,4002, em baixa de 0,66%. O dólar futuro para outubro recuava 0,63%, para R$ 5,4425

Veja também

TECNOLOGIA CEO da Microsoft anuncia US$ 14,7 bi em investimentos para IA no Brasil