MERCADO CAMBIAL

Dólar reage a PPI dos EUA e falas de Fux no julgamento de Bolsonaro

Ontem, 9 de agosto, o dólar à vista fechou em alta de 0,35%, a R$ 5,4363, enquanto o contrato futuro para outubro subiu 0,18%, a R$ 5,4615

Dólar reage a PPI dos EUA e falas de Fux no julgamento de Bolsonaro - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar abriu a quarta-feira, 10, em baixa, embora próximo da estabilidade, à espera dos resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto no Brasil e do Índice de Preços ao Produtor (PPI, em inglês) nos Estados Unidos

Logo após a divulgação do PPI, abaixo do esperado tanto no índice cheio quanto no núcleo, o dólar à vista bateu a mínima de R$ 5,4124 (queda de 0,40%). Contudo, zerou as perdas por volta das 9h55, negociado a R$ 5,4363.

Às 10h40, renovou a mínima intradia de R$ 5,4060 (-0,49%), em meio às falas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux durante o julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

No exterior, a agenda inclui a votação, no Senado norte-americano, da indicação de Stephen Miran à presidência do Federal Reserve, em meio a tensões políticas também nos EUA e questionamentos sobre a independência do banco central.

