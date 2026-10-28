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Mercado Financeiro Dólar recua, após alta inicial, com petróleo e minério fortes e risco fiscal no radar Às 10h15, a moeda à vista ampliou a queda e atingiu a mínima de R$ 5,3206 (-0,56%)

O dólar caiu com mais força há pouco no mercado à vista, após oscilar ora com viés de baixa ora de alta na manhã desta quarta-feira, 28. O movimento no câmbio espelha o cenário misto da moeda norte-americana no exterior, com desvalorização moderada ante outras divisas latino-americanas em meio à alta do minério de ferro e do petróleo, que favorece os termos de troca comercial pelos exportadores dessas commodities, como o Brasil; e uma relativa acomodação de índice DXY, com viés de alta, após atingir o maior valor em duas semanas frente à cesta de seis moedas fortes.

Analistas de mercado apontam dúvidas sobre os rumos das políticas econômica e fiscal e sobre a composição da equipe econômica do presidente reeleito Lula (PT) para o quarto mandato, a partir de 2027, especialmente em relação ao comando do Ministério da Fazenda.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou ontem que uma proposta de ajuste fiscal não foi discutida no governo, apesar de o ministro da Fazenda, Dario Durigan, defender um projeto para perseguir o centro da meta fiscal. Entre os nomes cotados para a equipe econômica estão o vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ambos apontados como possíveis nomes para o Ministério da Fazenda ou outros postos de destaque

No exterior, os rendimentos dos Treasuries de curto prazo sobem moderadamente, com o mercado à espera de uma possível manutenção dos juros pelo Fed hoje e de algum sinal do presidente da instituição, Kevin Warsh, sobre os próximos passos. A aposta é de que o comunicado possa reforçar a expectativa no mercado de alta em dezembro. Os vértices longos dos títulos americanos recuam, favorecendo a relativa acomodação da moeda americana mais cedo e a queda posterior.

No noticiário da manhã, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 0,3 ponto em outubro em comparação a setembro, para 91,0 pontos, na quarta queda mensal consecutiva, segundo a FGV. Em médias móveis trimestrais, o ICI caiu 2,1 pontos, a 92,0 pontos

A bolsa brasileira vai estender o horário de negociação a partir de 3/11 por causa do fim do horário de verão nos EUA. No mercado à vista, as ações serão negociadas das 10h às 17h55, com call de fechamento até 18h e cancelamento de ofertas até 18h45; derivativos também terão ajustes, e não haverá after market (salvo vencimentos específicos de opções).

A Senacon, vinculada ao Ministério da Justiça, suspendeu cautelarmente as operações no Brasil de cinco plataformas de revenda de ingressos: BuyTicket, Global Entretenimento (Funbuynet), StubHub, TicketSwap Brasil e Viagogo International. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, cita risco de dano coletivo de difícil reparação.

No exterior, o petróleo avança, com o barril do Brent a US$ 111,26, com foco nos riscos à oferta e impasse nas negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Os mediadores do Catar apresentaram ao Irã uma nova proposta para encerrar o conflito contra EUA e Israel. O plano prevê um cronograma de sete dias, com medidas diárias de construção de confiança para atender às preocupações de Teerã e Washington. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o Irã deve responder até o fim da semana, e a implementação pode começar no início da próxima, com vários países atuando como fiadores do acordo.

Às 10h15, o dólar à vista ampliou a queda e atingiu a mínima de R$ 5,3206 (-0,56%).

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