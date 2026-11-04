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Mercado Financeiro Dólar recua com alívio externo e ajuste de posições Às 9h13, a moeda à vista tinha máxima a R$ 5,4703, com queda de 0,31%

O dólar opera em baixa nos primeiros negócios no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 4, acompanhando o enfraquecimento da moeda norte-americana no exterior, em meio à expressiva vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato para a Câmara e o Senado dos Estados Unidos.

Movimentos de ajuste e realização de lucros também contribuem para a queda, após a moeda norte-americana subir ontem pela terceira sessão consecutiva, fechando a R$ 5,4872, no maior nível desde outubro de 2008, com a falta de sinais sobre medidas de ajuste das contas públicas e a indefinição sobre o comando da equipe econômica no quarto mandato do presidente Lula.

Lá fora, o petróleo passou a cair, com o Brent abaixo de US$ 102 e o WTI próximo de US$ 95, após duas sessões de queda, o que reduz parte do suporte externo ao real.

Os investidores ponderam o resultado das eleições de meio mandato nos EUA, que deve influenciar a postura do presidente Donald Trump na guerra contra o Irã. Analistas do ING afirmam que, se as eleições passarem sem uma nova escalada militar nem um acordo diplomático, os operadores terão de avaliar se o prêmio de risco geopolítico nos preços do petróleo pode ser mantido ou se começa a diminuir. Ontem, o presidente Donald Trump minimizou especulações de que estaria se preparando para escalar o conflito.

Diante da forte valorização recente, agentes do mercado apostam na possibilidade de intervenção do Banco Central no câmbio, por meio de venda de dólares à vista, para conter a pressão sobre a moeda.

Reeleito para o quarto mandato, o presidente Lula (PT) poderá fazer até 53 indicações para postos estratégicos que dependem da aprovação do Senado.

Nos EUA, as derrotas dos republicanos nas eleições de meio de mandato deixaram o presidente Donald Trump diante da perspectiva de investigações conduzidas pelos democratas e de possíveis processos de impeachment nos dois últimos anos de seu governo. Com o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, a oposição ganha instrumentos para limitar a agenda da Casa Branca, bloquear nomeações e intensificar a fiscalização sobre o Executivo.

Em Israel, o presidente do país, Isaac Herzog, aceitou o resultado oficial da eleição e iniciará consultas com partidos para formar um novo governo, pois nenhum bloco teve maioria no Parlamento.

A presidente executiva do Santander, Ana Botín, afirmou que o desafio fiscal é global e se agrava com as transformações da economia digital e o envelhecimento da população, que reduz o número de jovens contribuindo para a Previdência.

Às 9h13, o dólar à vista tinha máxima a R$ 5,4703, com queda de 0,31%.

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