Mercado Financeiro
Dólar recua com apostas para Fed e eleição acirrada no Brasil
Moeda americana chegou a registrar mínima de R$ 5,1723
Dólar recua com apostas para Fed e eleição acirrada no Brasil - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
O dólar ante o real opera em baixa na manhã desta quarta-feira, 30, e pressiona os juros futuros, em meio à desvalorização da moeda americana frente pares fortes e algumas divisas emergentes ligadas a commodities e à disputa eleitoral acirrada que ocorre no Brasil.
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A moeda americana chegou a registrar mínima de R$ 5,1723, enquanto os investidores monitoram dados econômicos dos Estados Unidos e as apostas para os juros do Fed. Os juros dos Treasuries e o dólar ante pares rivais renovaram mínimas, após a divulgação do relatório ADP de vagas criadas no setor privado dos EUA.