A- A+

MERCADO CAMBIAL Dólar recua com expectativas de negociações entre EUA e China, após abrir em alta Os juros futuros operam com viés de baixa na esteira dos rendimentos dos Treasuries e dólar

O dólar abriu em alta no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 20, em meio às quedas do petróleo e do minério de ferro, mas passou a cair ante o real, acompanhando a perda de força da moeda americana ante peso chileno e peso mexicano em meio a expectativas de uma nova rodada de negociações entre os EUA e Pequim nesta semana. Investidores digerem dados mistos da China, com desaceleração do PIB do terceiro trimestre, alta em vendas no varejo e produção industrial em setembro e quedas no setor de moradias e investimentos em ativos fixos.

Os juros futuros operam com viés de baixa na esteira dos rendimentos dos Treasuries e dólar. Os ajustes dos ativos locais podem ser afetados ainda pelo cenário fiscal no País ao longo do dia e semana.

A mediana do boletim Focus para a inflação suavizada em 12 meses recuou de 4,13% para 4,12%, após estar em 4,36% há um mês. A mediana para o IPCA de 2025 recuou de 4,72% para 4,70%, permanecendo 0,20 ponto acima do teto da meta de 4,5%. Para 2026, passou de 4,28% para 4,27%.

O BNDES e a Finep aprovaram R$ 14 bilhões em financiamentos a projetos de inovação entre janeiro e setembro deste ano, no âmbito do plano Nova Indústria Brasil (NIB).

Na China, as vendas de novas moradias na China caíram 7,6% entre janeiro e setembro ante igual período de 2024, ampliando a queda de 7% até agosto, segundo o NBS. Já o preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China caiu 0,41% em setembro ante agosto, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados do NBS. Em agosto, a queda havia sido de 0,3%. Na comparação anual, os preços recuaram 2,7%, após baixa de 3% no mês anterior.

A China atribuiu a desaceleração do PIB no terceiro trimestre ao "abuso de tarifas por alguns países", que teria desorganizado o comércio global. O porta-voz do NBS afirmou que, apesar da perda de fôlego, a economia mantém bases sólidas e resiliência.

O presidente chinês, Xi Jinping, abriu a reunião fechada do Partido Comunista que definirá o plano quinquenal da China (2026-2030). Segundo a Xinhua, o foco será em inovação, segurança nacional e crescimento de alta qualidade. O texto final será divulgado em março.

A União Europeia chegou a um acordo para proibir totalmente as importações de gás natural russo até 1º de janeiro de 2028, como parte do plano REPowerEU para reduzir a dependência energética de Moscou.

Às 9h19, o dólar à vista tinha mínima a R$ 5,3996, com queda de 0,11%.





Veja também