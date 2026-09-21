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Mercado Financeiro Dólar recua com exterior favorável e trade eleitoral No boletim Focus, também divulgado nesta segunda (21) pelo Banco Central, a mediana para o IPCA de 2026 subiu de 4,90% para 4,92%, acima do teto da meta de inflação

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 21, acompanhando a queda do petróleo, dos rendimentos dos Treasuries e do dólar ante algumas moedas emergentes ligadas a commodities, enquanto as bolsas americanas e europeias sobem com expectativas pelo encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, nesta semana, em Washington.

Investidores digerem novas pesquisas eleitorais, como a BTG/Nexus, divulgada mais cedo, antes da Quaest, às 10h. A BTG/Nexus mostra Lula com 46% e Flávio com 45% no 2º turno, contra 47% e 46% na rodada anterior, além de redução da vantagem numérica de Lula sobre Augusto Cury, para 44% a 43%, e empate com Caiado, em 45% a 45%.

No boletim Focus, também divulgado nesta segunda pelo Banco Central, a mediana para o IPCA de 2026 subiu de 4,90% para 4,92%, acima do teto da meta de inflação, enquanto o mercado manteve as projeções para 2027 em 4,30%, 2028 em 3,80% e 2029 em 3,50%. A projeção suavizada do IPCA em 12 meses à frente caiu de 4,65% para 4,62%.

Nos EUA, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que só apoia cortes de juros com evidências de que a inflação caminha para a meta de 2% e afirmou que, no momento, o Fed enfrenta mais um problema de inflação do que de emprego.

A Assembleia Geral da ONU reúne líderes globais nesta semana sob o impacto de guerras, tensões geopolíticas, avanço da IA sem controles, mudanças climáticas e inflação. Os conflitos no Irã, Gaza, Ucrânia, Sudão, Congo e Mianmar devem dominar a agenda, ao lado de desigualdade, cadeias de suprimentos, custo de vida e desaceleração global.

CNN, MS NOW e Politico disseram nesta segunda-feira (21) que notificaram o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, de que vão entrar com uma ação judicial após terem o acesso à Casa Branca negado.

Na Rússia, o partido governista Rússia Unida manteve o controle da Câmara russa, com 57,83% dos votos e projeção de 355 das 450 cadeiras. A eleição foi realizada também nos territórios ucranianos ocupados e anexados por Moscou - Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, além da Crimeia, anexada em 2014 - em votação que Kiev considera ilegal e que não é reconhecida internacionalmente.

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