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Mercado Financeiro Dólar recua com pesquisas eleitorais e fluxo em meio a petróleo forte No exterior, a alta do petróleo, com o Brent a US$ 111 por barril, pode favorecer os termos de troca do Brasil e as receitas de exportação, contribuindo para o desempenho do real

O dólar volta a operar em baixa no mercado à vista, enquanto os juros futuros recuam e o Ibovespa futuro avança na manhã desta terça-feira, 20. Os investidores repercutem pesquisas eleitorais que reiteram a liderança do senador Flávio Bolsonaro (PL), preferido de boa parte do mercado financeiro, sobre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com uma vantagem maior do que a apontada por outros levantamentos, mas mantendo empate técnico.

No exterior, a alta do petróleo, com o Brent a US$ 111 por barril, pode favorecer os termos de troca do Brasil e as receitas de exportação, contribuindo para o desempenho do real.

Por outro lado, a commodity mais cara pode pressionar a inflação e limitar o espaço para cortes da Selic. A queda do índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas, e dos rendimentos dos Treasuries de longo prazo também favorece os ativos brasileiros, em meio às expectativas de manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana

A Alfa Inteligência mostra empate técnico no segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL), com 48,8% das intenções de voto, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45,9%, dentro da margem de erro de 1,9 ponto porcentual. Em votos válidos, Flávio tem 51,5%, ante 48,5% de Lula. Já a RealTime Big Data indica Flávio com 52% dos votos válidos, e Lula, 48%.

No corporativo, a Vale pediu registro de programa de Panda Bonds de até R$ 7,568 bilhões na China.

No Iêmen, os Houthis mataram 73 jovens recrutas do governo do Iêmen em um ataque com três mísseis balísticos contra um campo de treinamento militar na província de Shabwa, no sul do país. Mais de 200 pessoas ficaram feridas. Os Houthis reivindicaram a autoria do ataque.

Na Ucrânia, ataques russos com mísseis e drones mataram ao menos sete pessoas e feriram dezenas. A ofensiva ocorre enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, busca mais apoio na Noruega e critica a redução da ajuda e de alertas dos EUA.

Às 9h06, pouco depois da abertura, o dólar à vista tinha mínima a R$ 5,0196, com queda de 0,56%.

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