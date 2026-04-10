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Guerra no Oriente Médio Dólar recua com petróleo abaixo de US$ 100, mas IPCA forte eleva juros Investidores seguem atentos aos desdobramentos do cessar-fogo e ao fluxo no Estreito de Ormuz

Após abrir com viés de alta, o dólar passou a cair levemente ante o real na manhã desta sexta-feira (10) em meio à relativa estabilidade dos preços do petróleo e a fraqueza da moeda americana antes pares fortes e moedas emergentes ligadas a commodities.

Investidores seguem atentos aos desdobramentos do cessar-fogo e ao fluxo no Estreito de Ormuz, em meio às expectativas pelas negociações entre EUA e Irã, mediadas pelo Paquistão, no fim de semana, além das tratativas entre Israel e o Líbano.

Os juros futuros sobem após o IPCA acima do esperado, que reforça postura conservadora do Banco Central sobre o ciclo da Selic. Já os rendimentos dos Treasuries estão mistos, com os curtos em leve queda e os mais longos perto da estabilidade, antes da divulgação da inflação nos EUA (CPI) de março.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,88% em março, acima do teto das projeções do mercado (0,82%) e dos 0,70% de fevereiro. No ano, a inflação acumula 1,92%. Em 12 meses, avançou para 4,14%, acima da acima da mediana que indicava avanço de 4,03%, e da alta de 3,81% até fevereiro, segundo o IBGE.

Congonhas e Guarulhos tiveram voos cancelados na manhã desta sexta (10) por reflexos da pane no controle aéreo, que suspendeu operações por mais de uma hora na quinta-feira (9). Até 7h40, Congonhas registrava 7 cancelamentos e Guarulhos 1. As causas ainda estão sendo investigadas.

O Japão anunciou nova liberação de reservas estratégicas de petróleo, equivalente a cerca de 20 dias de consumo a partir de maio, para enfrentar incertezas de oferta com a guerra no Oriente Médio, segundo a primeira-ministra Sanae Takaichi.

A sabatina de nomeação do candidato à presidência do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, foi adiada, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à CNBC. Warsh deveria comparecer ao Comitê Bancário do Senado americano em 16 de abril, o que não ocorrerá, embora a audiência ainda seja esperada em breve, segundo a fonte, que pediu anonimato.

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