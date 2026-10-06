Ter, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado Financeiro

Dólar recua com petróleo em baixa pelo 3º dia puxando apetite por risco

Queda do petróleo pelo terceiro dia puxa os movimentos, por reduzir pressões inflacionários e sobre juros, amenizando a cautela com as políticas monetárias e dividas globais

Reportar Erro
Dólar recua com petróleo em baixa pelo 3&ordm; dia puxando apetite por riscoDólar recua com petróleo em baixa pelo 3º dia puxando apetite por risco - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar ante o real e os juros futuros exibem quedas moderadas nos primeiros negócios desta terça-feira, 6, em meio ao apetite por risco no exterior, após o rali das eleições brasileiras na segunda-feira, 5.

A queda do petróleo pelo terceiro dia puxa os movimentos, por reduzir pressões inflacionários e sobre juros, amenizando a cautela com as políticas monetárias e dividas globais. O barril do Brent perdia 2,66%, a US$ 97,62 o barril há pouco.

No noticiário da manhã, o presidente do TSE e ministro do STF, Kassio Nunes Marques, avalia pautar após o 2º turno o pedido de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. A PGR é contra o pedido, enquanto a defesa pede a anulação da condenação.

No exterior, os Estados Unidos e outros nove países das Américas condenaram na segunda-feira, 5, supostas ações terroristas e operações de influência atribuídas ao Irã e a grupos aliados no Hemisfério Ocidental, em comunicado conjunto divulgado pelo Departamento de Estado americano. O Brasil não está entre os signatários da declaração.

Leia também

• Taxas de juros têm recuo modesto após tombo da véspera

• Mediana das projeções para o IPCA de 2026 sobe de 4,99% para 5,01% no Focus do BC

• IPC-S acelera em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de setembro

Na França, dezenas de milhares de pessoas protestaram em cidades da França em apoio a estudantes que exigem mais recursos para a educação, ampliando a pressão sobre o governo de Emmanuel Macron A líder do Reagrupamento Nacional e candidata à Presidência da França, Marine Le Pen, propõe reduzir o déficit francês para 3,7% do PIB em 2027 e abaixo de 3% até 2032, chegando a 2,2%. O plano prevê cortes de gastos, menor contribuição à União Europeia e redução de despesas com imigração, em tentativa de aliviar a pressão sobre a dívida e os títulos franceses.

Na Espanha, o governo aprovou medidas urgentes para enfrentar a crise habitacional após protestos em Barcelona, desencadeados pelo despejo de uma mulher de 87 anos em Madri.

No Oriente Médio, aeroportos sauditas de Najran e Jizan foram atacados, com três feridos leves, após os Houthis reivindicarem mísseis e drones. Houthis dizem ter mirado um terceiro aeroporto (possivelmente Abha), sem confirmação. A Arábia Saudita e aliados intensificam ofensiva no Iêmen para proteger rotas e exportações de petróleo no sul do Mar Vermelho.

Já a inflação da OCDE acelerou de 4,1% para 4,3% em agosto, puxada pela energia, enquanto o núcleo ficou estável em 3,6%. No G20, a inflação subiu para 4,1%, mas caiu no Brasil e na Argentina.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter