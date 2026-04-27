Dólar recua com petróleo forte e impasse EUA-Irã

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O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 27, acompanhando a desvalorização global da divisa americana em meio à alta do petróleo, após o fracasso das negociações para encerrar a guerra entre EUA e Irã, no fim de semana no Paquistão.

Segundo a Associated Press, o Irã propôs encerrar o bloqueio do Estreito de Ormuz e reabrir portos em troca de retirar seu programa nuclear das negociações com os Estados Unidos, proposta mediada pelo Paquistão e vista como improvável pelo presidente americano, Donald Trump, que exige o fim do programa atômico do país persa.

Investidores analisam o boletim Focus, que trouxe projeções de inflação mais altas. A mediana para o IPCA de 2026 subiu pela sétima semana, de 4,80% para 4,86%, afastando-se do teto da meta do BC (4,50%), com impacto da alta do petróleo. Para 2027, a projeção subiu pela quinta semana, de 3,99% para 4,0% (ante 3,84% há um mês).

As concessões de crédito livre dos bancos subiram 19,4% em março ante fevereiro, para R$ 663,3 bilhões, e em 12 meses, cresceram 9,1%. O endividamento das famílias atingiu 49,9% em fevereiro (de 49,8% em janeiro), igualando o pico histórico de 2022, segundo o Banco Central.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, deve se reunir, na manhã desta segunda-feira, com CEOs do setor bancário para discutir os termos de um programa de renegociação de dívidas, em um esforço do governo para minimizar o impacto dos juros elevados sobre as famílias.

Já o Tesouro Nacional divulga o Relatório Mensal da Dívida Pública de março de 2026 às 14h30, e a entrevista coletiva sobre os números começa às 15h.

Na política, pesquisa Nexus/BTG Pactual mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro liderando a rejeição, ambos com 48%. Antes, Lula tinha 49% e Flávio 48%.

No Oriente Médio, o Irã anunciou um programa de gestão do consumo de gás com possíveis restrições e racionamento, em meio aos esforços para reparar danos em instalações energéticas no campo de South Pars, segundo as agências iranianas Tasnim e ISNA O país também proibiu a exportação de placas e chapas de aço até 30 de maio, de acordo com a Reuters.

A semana tem decisões de juros dos principais bancos centrais, em especial do Copom e do Federal Reserve, na "superquarta". Além disso, na quinta, haverá a formação da taxa Ptax do fim de abril, véspera do feriado do Dia do Trabalhador. A parcela do mercado que apostou na alta do dólar, os chamados "comprados", deve tentar puxar a divisa americana para cima a fim de minimizar perdas, após a moeda americana desvalorizar 3,4% no mês e quase 9% neste ano. Por isso, a volatilidade pode marcar ainda as negociações cambiais.

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