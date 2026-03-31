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Queda Dólar recua com possível saída dos EUA do Irã e pressão na Ptax Investidor digere ainda dados fiscais e de inflação doméstica

O dólar opera em baixa na manhã desta terça-feira, 31, refletindo perdas da moeda americana frente a outras seis divisas relevantes (DXY) e às principais emergentes ligadas a commodities. Os rendimentos dos Treasuries cedem também.

Porém, as perdas podem ser contidas em meio à disputa técnica pela formação da Ptax de fim de março e do 1º trimestre, a ser divulgada após as 13h.

Os mercados reagem ao maior apetite por risco após relatos de que o presidente dos EUA, Donald Trump, avalia encerrar a campanha militar contra o Irã, mesmo com o Estreito de Ormuz parcialmente fechado. A notícia ajuda a estabilizar o petróleo para junho, mais líquido, embora a cotação siga acima de US$ 107 o barril.

Trump subiu o tom com aliados por causa da crise no Estreito de Ormuz: cobrou que países como o Reino Unido "comprem dos EUA" ou ajam por conta própria para garantir petróleo, e sugeriu que os EUA podem reduzir apoio militar a quem não ajudou contra o Irã. Também criticou a França por barrar sobrevoo de suprimentos para Israel. Disse que o Irã foi "dizimado" e ameaçou ampliar ataques se não houver acordo, enquanto afirma haver negociações, algo que Teerã nega.

Já a China informou que três navios chineses atravessaram o Estreito de Ormuz após coordenação com partes envolvidas.

O investidor digere ainda dados fiscais e de inflação doméstica.

O setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 87,301 bilhões (4,23% do PIB) acumulado em janeiro e fevereiro de 2026, puxado pelo governo central (+R$ 57,8 bi) e Estados/municípios (+R$ 35 bi), enquanto estatais tiveram déficit de R$ 5,4 bi. Nos últimos 12 meses até fevereiro, houve déficit de R$ 52,843 bilhões (0,41% do PIB), com governo central em rombo de R$ 55,6 bi, Estados e municípios com pequenos superávits e estatais deficitárias em R$ 10,6 bi.

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) caiu 0,25% em fevereiro, acumulando alta de 0,07% no ano e queda de 4,47% em 12 meses, segundo o IBGE. A taxa de janeiro foi revisada para 0,32%.

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