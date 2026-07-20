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Mercado Financeiro Dólar renova mínima a R$ 5,09 em dia de poucos gatilhos Movimento acompanha a estabilidade da moeda no exterior

O dólar à vista renovou a mínima da sessão na manhã desta segunda-feira, 20, ao atingir R$ 5,0912, em um pregão de agenda econômica esvaziada e poucos catalisadores para os mercados. O movimento acompanha a estabilidade do dólar no exterior, enquanto investidores seguem monitorando os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã.

Às 10h, a moeda americana recuava 0,32%, cotada a R$ 5,0947. Para o diretor da Wagner Investimentos, José Raimundo Faria Júnior, o cenário é de índice DXY praticamente estável, enquanto o S&P 500 avança levemente e o petróleo oscila sem grandes variações. "Com commodities um pouco mais altas e os juros domésticos também elevados, o real acaba sendo beneficiado", afirma Faria Júnior.

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