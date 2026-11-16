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Economia Dólar sobe 2,17% e atinge maior nível desde abril de 2025 A saída de capital estrangeiro da bolsa doméstica e o recuo do petróleo podem ter pesado também sobre a moeda brasileira

O dólar disparou ao longo da tarde desta segunda-feira, 16, aproximou-se de R$ 5,80 e atingiu o maior nível de fechamento desde abril de 2025.

Embora o dia tenha sido marcado pela alta global da moeda americana e pelo aumento da aversão ao risco, em especial em ativos ligados à Inteligência Artificial (IA), analistas atribuem grande parte do comportamento da taxa de câmbio às incertezas em torno da política fiscal no Lula 4.

O real amargou, de longe, o pior desempenho entre as divisas mais líquidas, incluindo moedas fortes e emergentes. Pares latino-americanos, como os pesos chileno e mexicano, recuavam cerca de 0,30% frente ao dólar no fim da tarde. A saída de capital estrangeiro da bolsa doméstica e o recuo do petróleo podem ter pesado também sobre a moeda brasileira.

"O mercado de câmbio está muito pressionado pela questão fiscal. Não vejo problema de liquidez. O que há é uma demanda firme por dólar mesmo", afirma o diretor de Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, acrescentando que, por ora, não parece haver "disfuncionalidade" que justifique a intervenção do Banco Central.

Em alta desde a abertura, o dólar ultrapassou o nível de R$ 5,70 na primeira hora de negócios e ganhou ainda mais tração ao longo da tarde. Ao ambiente externo negativo, marcado por forte recuo das bolsas em Nova York, somou-se o crescente desconforto com as incertezas em relação aos rumos da política econômica.

Em uma escalada ao longo da tarde, o dólar flertou com o nível de R$ 5,80 ao atingir o pico de R$ 5,7939. A moeda americana terminou o dia em alta de 2,17%, a R$ 5,7777, o maior valor de fechamento desde 17 de abril de 2025 (R$ 5,8037). A divisa já acumula ganhos de 6,12% em novembro, após ter subido 5,20% em outubro. No ano, avança 5,26%.

Além da oposição de setores da esquerda próximos a Lula ao projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal, já visto com descrença por investidores, causou desconforto a notícia de que o atual presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, economista de perfil desenvolvimentista, estaria cotado para assumir o Ministério da Fazenda - o que foi prontamente negado pelo próprio Mercadante.

"O mercado está começando a cobrar de forma mais agressiva o risco fiscal brasileiro. E o ponto central não é simplesmente a aprovação ou não de um pacote, mas a capacidade desse pacote de mudar efetivamente a trajetória da dívida pública", afirma o economista Leonardo Mendes, consultor financeiro da Manchester Investimentos.

A expectativa é que o Senado conclua nesta terça-feira, 17, a aprovação do PLP do ajuste, com a votação de destaques apresentados pela oposição. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, rebateu nesta segunda-feira críticas de setores da esquerda de que a proposta tem impacto sobre os gastos sociais e afirmou que espera um "redesenho" dos cenários traçados pelo mercado uma vez que o PLP seja aprovado, garantindo o cumprimento das metas fiscais.

O economista Paulo Gala, professor da FGV-SP, afirma que o Brasil caminha para um ambiente negativo em 2027, com inflação elevada, dólar a R$ 6,00 e crescimento econômico próximo de zero

"Esse cenário não é evitável. A apresentação de um plano econômico coerente poderia modificar essa trajetória. Até o momento, não apareceram sinais suficientemente claros de uma mudança de direção", afirma Gala, em relatório.

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