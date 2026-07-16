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MERCADO Dólar sobe ante real com tarifas e exterior em meio a varejo fraco O novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos de 25% sobre produtos importados brasileiros entra em vigor em 22 de julho

O dólar à vista acompanha a leve alta da moeda americana e dos rendimentos dos Treasuries na manhã desta quinta-feira, 16, após recuarem nas duas sessões anteriores com a inflação dos EUA abaixo do esperado.

O novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos de 25% sobre produtos importados brasileiros, que entra em vigor em 22 de julho, exclui uma série de produtos agropecuários nacionais da lista, como carne bovina, café em grão, suco de laranja e manga, o que contribui para amenizar o impacto negativo sobre a taxa de câmbio.

No radar estão ainda as vendas no varejo abaixo do esperado e os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, enquanto o conflito entre Estados Unidos e Irã mantém o petróleo volátil, com viés de alta após acumular ganho de cerca de 11% na semana.

No Brasil, os dados de varejo em maio ficaram abaixo do piso das projeções do mercado e ajudam a reforçar percepção de moderação da atividade no segundo trimestre e a expectativa de novo corte da Selic em agosto.

O varejo restrito avançou 0,1% em maio frente a abril (com ajuste sazonal), abaixo do piso das projeções (0,2%) e da mediana (0,7%). Na comparação com maio de 2025, subiu 0,4%, acumula alta de 1,7% no ano e de 1,4% em 12 meses, levemente abaixo dos 1,5% até abril.

Já o varejo ampliado recuou 0,2% na margem, inferior também ao piso esperado (0,0%); ante maio de 2025, caiu 0,6%, acumula 1,3% no ano e praticamente estabilidade em 12 meses (+0,1%, ante +0,3% até abril).

Nos EUA, o presidente Donald Trump fará um pronunciamento à nação na noite desta quinta-feira, às 22h (de Brasília), sobre temas que, segundo ele, incluirão eleições e máquinas de votação

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