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Mercado Financeiro

Dólar sobe ante real junto com petróleo e DXY com frágil cessar-fogo no Irã

Investidores operam sob parcimônia também diante de novos ataques de Israel contra o Líbano e das incertezas sobre o acordo provisório de paz entre EUA-Irã, com divulgação oficial prevista até o fim da semana

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Dólar sobe ante real junto com petróleo e DXY com frágil cessar-fogo no IrãDólar sobe ante real junto com petróleo e DXY com frágil cessar-fogo no Irã - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar opera em alta leve no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 17, após oscilar sem direção única nos primeiros negócios, e ajuda a puxar os juros futuros para cima além do avanço do petróleo em manhã de compasso de espera pelas decisões de juros do Federal Reserve e do Copom.

Investidores operam sob parcimônia também diante de novos ataques de Israel contra o Líbano e das incertezas sobre o acordo provisório de paz entre EUA-Irã, com divulgação oficial prevista até o fim da semana.

Os líderes do G7 declararam apoio nesta quarta-feira ao acordo preliminar negociado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz e ampliar um frágil cessar-fogo no Oriente Médio.

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A Casa Branca contestou a autenticidade da minuta do acordo entre EUA e Irã divulgada pela CNN, afirmando que o texto não corresponde ao memorando real. O presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou que o acordo ainda não é definitivo, negou a criação de um fundo de investimento no Irã e indicou que os termos finais permanecem sob sigilo. O episódio aumenta as dúvidas sobre o conteúdo e o alcance do possível acordo entre os dois países.

Na Europa, o Banco Central da Suécia (Riksbank) manteve sua principal taxa de juros em 1,75% ao ano pela sexta reunião consecutiva, mas sinalizou que a probabilidade de um aperto monetário ainda este ano aumentou, já que as consequências do conflito no Oriente Médio podem elevar a inflação.

No Brasil, o IBC-Br, indicador de atividade econômica do Banco Central, avançou 0,51% em abril ante março, recuperando parte da queda de 0,18% registrada no mês anterior. O resultado ficou ligeiramente abaixo da expectativa do mercado, que projetava alta de 0,60%.

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