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Mercado Financeiro Dólar sobe com alta de petróleo e juros globais em meio a PIB do Brasil Por volta das 9h30, a moeda à vista subia 0,28%, cotado a R$ 5,1940

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 1, enquanto os juros futuros também avançam, acompanhando a valorização generalizada da moeda americana ante pares fortes e emergentes.

O movimento reflete ainda a alta dos rendimentos dos Treasuries e dos títulos europeus, em meio ao avanço dos preços do petróleo após novos sinais de tensão no Estreito de Ormuz.

Por volta das 9h30, o dólar à vista subia 0,28%, cotado a R$ 5,1940, enquanto o dólar futuro para outubro ganhava 0,14%, a R$ 5,2275. O índice DXY do dólar ante seis moedas fortes avançava 0,18%, a 99,61 pontos.

Os investidores no Brasil avaliam também os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,5% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre, acima da mediana das estimativas, de 0,4%. O PIB somou R$ 3,4 trilhões no período. Na comparação anual, a economia avançou 2,0% ante o segundo trimestre de 2025.

Na seara de preços, o IPC-S caiu 0,37% no encerramento de agosto, ante -0,39% na terceira e -0,08% em julho, ficando abaixo da expectativa mediana de -0,33% do Projeções Broadcast. Em 12 meses, o índice acumula alta de 3,93%.

O governo derrubou nesta terça-feira (1) a liminar que suspendia a cobrança do Imposto de Exportação de petróleo, de 12%. Segundo a decisão do desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, a conclusão pela manutenção do imposto já tinha sido tomada em julgamento idêntico no Tribunal Regional Federal da 2ª região.

No exterior, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que Teerã está disposto a retomar o cessar-fogo com os EUA, caso Washington volte a cumprir os compromissos assumidos em junho. O acordo previa cessar-fogo imediato e 60 dias de negociações para um entendimento mais amplo.

Letônia e Estônia elevaram a vigilância aérea após detectarem drones próximos às fronteiras com a Rússia. A Otan acionou caças da missão de policiamento aéreo no Báltico para monitorar a movimentação.

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